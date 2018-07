El Govern eliminarà el copagament farmacèutic als pensionistes

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, no va voler donar la data de quan l'Executiu eliminarà el copagament farmacèutic a pensionistes ja que ha reconegut que depèn dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i del diàleg amb les comunitats autònomes.

Durant la seva primera compareixença en la Comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats, Montón es va limitar a dir que al llarg de la legislatura s'eliminarà aquest copagament, inclòs en el Reial decret 16/2012 aprovat pel Govern de Mariano Rajoy, i que començaran per aquells que afectin els pensionistes «més vulnerables», si bé ha recordat que els PGE actuals no són els elaborats per l'Executiu de Sánchez. «Hem establert que al llarg de la legislatura l'eliminarem, començant per aquells pensionistes en situació de major vulnerabilitat. Però depèn de dos factors: del pressupost, que l'actual no ha estat promocionat per aquest Govern, i el diàleg i concertació amb les comunitats autònomes», va comentar la ministra.Dit això, Montón va inistir que augmentar l'adherència és invertir en salut, reduir descompensacions i millorar la qualitat la salut de les persones, per recordar que la prioritat del Govern i, per tant, del seu departament ministerial, és «recuperar els drets sanitaris i socials perduts» pels espanyols amb l'Executiu de Rajoy. Però el copagament farmacèutic no serà l'única àrea de la farmàcia on se centri la tasca dels pròxims anys del Ministeri de Sanitat, sinó que també «potenciarà» la compra centralitzada de medicaments, productes sanitaris i tecnologies sanitàries; fomentarà l'ús de fàrmacs genèrics i biosimilars; i introduirà el concepte de «cost-valor» en el finançament i avaluació dels medicaments. De la mateixa manera, la ministra es va mostrar partidària de modificar els informes de posicionament terapèutic perquè siguin homogenis en tot el sistema i no que cada comunitat autònoma i, fins i tot, cada hospital tingui el seu propi. En matèria de medicaments homeopàtics, Montón va insistir que «no curen» i que acudiran a Europa per expressar la postura del Govern espanyol sobre la necessitat d'assegurar que al mercat només hi hagi productes «legalment autoritzats», però no va contestar, com així l'hi van sol·licitar els grups parlamentaris, si els retirarà de les oficines de farmàcia.

«El full de ruta està molt clar. És una batalla que es lliura a Europa i hem de fer arribar a les autoritats europees la nostra postura d'oferir sempre als ciutadans una informació rigorosa perquè no prenguin cap decisió que posi en risc la seva salut», va dir. Segons va destacar, el seu departament pretenia «recuperar drets de rescat a les persones» i contra «les retallades en autonomia personal».

La ministra de Sanitat també va assegurar que recuperarà les cotitzacions a la Seguretat Social de les cuidadores no professionals de persones dependents, així com l'abonament de la seva corresponent cotització a càrrec de l'Administració de l'Estat, en l'últim trimestre d'aquest any.

Durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats per explicar les línies principals d'actuació del seu departament, la ministra ha apuntat que «180.000 persones es veuran beneficiades per aquesta mesura».L'anterior govern de Mariano Rajoy, a través d'un decret el 2012, va suspendre l'obligació que aquest tipus de quotes fossin a càrrec de l'Estat. «El 90% de les cuidadores familiars no professionals són dones i han estat elles les principals perjudicades per aquesta mesura», va recalcar.