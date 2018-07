May publica el seu pla d'acord de lliure comerç amb la UE després del Brexit

El Regne Unit va proposar ahir a la UE crear una «zona de lliure comerç» per evitar interrupcions en el comerç de béns, com les duanes o el cobrament d'aranzels, i que exclou els serveis, segons es desprèn del nou «Llibre Blanc» que l'Executiu de Theresa May va proposar ahir. «Abandonar la UE ens dóna l'oportunitat d'enfortir la nostra economia i també ens permet mantenir una amistat propera i una forta aliança amb els nostres veïns», va defensar la primera ministra britànica, al mateix temps que va assenyalar que la relació futura entre tots dos blocs requerirà «pragmatisme i compromís».

No obstant això, encara que, en el document, presentat l'Executiu britànic defensa que la sortida del mercat únic europeu i la unió duanera serviran perquè Regne Unit «busqui noves oportunitats», en la pràctica ha proposat una relació similar a la qual es manté ara mateix.

La «zona de lliure comerç» busca que la UE i Regne Unit tinguin un «accés continuat i sense interrupcions a la frontera als mercats de l'altre». Aquesta pretensió del Govern May és «clau» per evitar una «frontera dura» entre Irlanda i Irlanda del Nord, amb l'objectiu de respectar els pactes de l'Acord de pau de Divendres Sant.

El nou mercat únic entre la UE i Regne Unit s'articularia, d'acord a la proposta presentada per aquest últim, a través d'un «conveni de duanes facilitat». En virtut d'aquest document, Regne Unit cobraria els impostos marcats per Brussel·les d'aquells productes que entressin per les seves fronteres però tinguessin com a destinació final algun país del bloc europeu, i viceversa.

En conjunt amb aquesta proposta d'acord comercial, el document destaca que el brexit permetrà al país negociar els seus propis acords de lliure comerç amb altres socis. Així va assegurar l president dels Estats Units, Donald Trump , que tenen l'oportunitat de tancar un pacte «sense precedents».