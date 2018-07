Trump inicia la seva polèmica visita a Regne Unit

El president dels Estats Units, Donald Trump, i la seva esposa Melània inicien la seva primera visita oficial al Regne Unit, en un ambient de tensions amb el Govern britànic i una gran oposició de la població.

Abans de la visita, el president nord-americà va encendre encara més els ànims en declarar que s'enfrontava a un Regne Unit «convuls» i suggerir que potser es reuneix amb l'exministre d'Exteriors, Boris Johnson, protagonista de l'última crisi en l'Executiu britànic per la seva dimissió a compte de com està gestionant la primera ministra conservadora, Theresa May, les negociacions amb la UE sobre el Brexit.