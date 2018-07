Almenys 85 morts al Pakistan per un atemptat suïcida

Almenys 85 persones van morir ahir entre elles un candidat a les eleccions generals previstes per al proper 25 de juliol al Pakistan, i unes 150 han resultat ferides per l'atemptat suïcida perpetrat aquest divendres en la localitat de Mastung. L'atemptat anava específicament dirigit contra la comitiva de Siraj Raisani, candidat del partit Balochistan Awami (BAP). Un kamikaze es va immolar enmig del míting que estava celebrant. Estat Islàmic ja ha reivindicat l'autoria de l'atemptat en un comunicat difós per l'agència de notícies Amaq, vinculada a l'organització terrorista. Ara com ara el balanç de víctimes és de 85 morts i 150 ferits, però el nombre de morts podria augmentar a causa de la gran quantitat de ferits.