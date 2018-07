Convoquen vaga de personal de terra a l'agost als aeroports

Els sindicats CCOO, UGT i USO van registrar la demanda de conciliació, prèvia a la convocatòria de vaga en el sector dels serveis de terra -que afecta a 60.000 treballadors d'empreses prestadores d'aquests serveis en els aeroports espanyols-, que s'iniciarà el 29 de juliol si no s'arriba a un acord.

El sindicat USO adverteix que si no hi ha un acord en la reunió de mediació que se celebrarà en el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) la setmana que ve, es cridarà a la vaga als treballadors de les empreses integrades en l'Associació d'empreses de Serveis d'Assistència en Terra en Aeroports (Aseata), així com a la resta d'empreses del sector dels serveis de terra.

Els tres sindicats exigeixen que la patronal «modifiqui l'actitud immobilista». Denuncien roman bloquejada i insten a assolir tan aviat com sigui possible un acord que «protegeixi els treballadors» que porten amb un conveni en ultraactivitat des de fa dos anys i mig. Els representants sindicals -que ja van convocar aturades l'agost de 2011- reivindiquen que s'abordin qüestions com la revisió salarial, definir una nova jornada anual, condicions i garanties per al persona subrogat, revisió de conceptes retributius, així com la inclusió de nous complements salarials de caràcter variable.