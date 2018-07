Mor un nen de 12 anys per un tret fortuït d'una arma a Valladolid

Un nen de 12 anys va morir aquest passat divendres a Valladolid a conseqüència de la ferida de bala que li va provocar un tret, pel que sembla fortuït, d'un revòlver de petit calibre, quan estava en un habitatge en companyia d'un altre menor de 16 anys, qui pel que sembla va ser el que va realitzar la detonació.

L'arma, un revòlver de petit calibre, pertanyia a un familiar dels menors, i la detonació, segons les primeres recerques de la Policia Nacional, es va produir de forma fortuïta entorn de les 21.50 hores d'ahir, quan el menor de major edat va disparar a l'altre.

El nen va ser traslladat urgentment encara amb vida al Clínic de Valladolid, on no va ser possible evitar la seva mort, segons les mateixes fonts, i l'altre menor va ser portat a l'altre centre sanitari de la ciutat, el del Rio Hortega, víctima d'un atac d'ansietat.

La Prefectura Superior de Policia de Castella i Lleó segueix investigant de la mort del nen, així com la titularitat de l'arma i la seva legalitat per si pogués haver-hi un delicte de tinença il·lícita d'armes.