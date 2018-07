Penes de més de dotze anys de presó a la cúpula de Fórum Filatélico per estafa

La Secció Primera de la Sala penal de l'Audiència Nacional va condemnar ahir a penes que van des dels sis mesos de presó als dotze anys i quatre mesos per a vint dels vint-i-set acusats al judici per l'estafa de Fórum Filatélico, que considera el «paradigma de les estafes piramidals».

Entre els condemnats es troba l'expresident de l'entitat Francisco Briones, a qui li ha imposat una pena de dotze anys, quatre mesos i setze dies de presó pels delictes d'estafa agreujada continuada en concurs amb insolvència impunible i falsejament de comptes anuals continuat, així com per blanqueig de capitals. Briones va ser condemnat a pagar una multa de 49,7 milions d'euros i una responsabilitat civil per la qual haurà d'indenmizar, juntament amb un altre dels condemnats, als més de 268.000 afectats pels gairebé 400.000 contractes filatèlics reconeguts per l'Administració Concursal al Jutjat Mercantil de Madrid amb 3.700 milions d'euros.

També es va dictar sentència contra l'exdirector general de Fórum Filatélico Antonio Merino, a qui se li va imposar una pena de dos anys i tres mesos de presó com a còmplice de delicte continuat d'estafa agreujada en concurs amb insolvència punible i per blanqueig, així com a pagar una multa de 15,9 milions d'euros en aplicar-li l'atenuant de confessió, mentre que l'exdirector jurídic Juan Ramón González haurà d'afrontar una condemna de sis anys i tres mesos a presó i multa per estafa agreujada i blanqueig.

La decisió també condemna els auditors José Carrera Sánchez i Rafael Ruiz Berrio com a cooperadors necessaris pel falsejament de comptes societaris, amb penes de dues i un any de presó, respectivament. La resta d'acusats resulten condemnats a penes de presó d'entre sis mesos i quatre anys, mentre que les multes arriben fins als 63,5 milions d'euros.