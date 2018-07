Trump critica el «Brexit tou» i diu que podria «matar» un acord comercial amb els EUA

El president nord-americà, Donald Trump, va assegurar ahir que "el Brexit tou" de la primera ministra britànica, Theresa May, per a la sortida de Regne Unit de la Unió Europea li semblava «un mal pla» i va alertar que si apostava per aquesta estratègia, es podia acabar amb un acord comercial amb Estats Units.

Aquestes declaracions s'emmarquen en el context d'una entrevista amb el diari britànic 'The Sun', on el mandatari nord-americà va asseverar que el Brexit «probablement mati» un acord comercial entre Estats Units i Regne Unit. En aquesta línia, Trump va assenyalar que May va ignorar els consells que li va donar en optar per portar una estratègia suau pel Brexit.

Quina és l'estratègia de May que tantues queixes ha rebut per part de Trump? El Govern britànic va publicar aquest dijous l'esperat Llibre Blanc en el qual planteja la relació que Regne Unit desitja mantenir amb la Unió Europea després del Brexit, que es basa que hi hagi certa mobilitat de persones a canvi de facilitar el tràmit per a alguns productes duaners. «Si fan un tracte així, estaríem bregant amb la Unió Europea en lloc de tractar amb Regne Unit, per la qual cosa probablement mati el tracte», va assenyalar Trump en l'entrevista. El magnat novaiorquès va apuntar que Estats Units tenia suficients dificultats amb la Unió Europea perquè no han tractat al país «de manera justa en el comerç». Quant a la dimissió de l'exministre d'Afers exteriors britànic Boris Johnson, el president d'Estats Units va opinar que «li va entristir molt veure que deixava el govern» i que espera que torni en algun moment. «Crec que podria ser un gran primer ministre. Crec que té el que es necessita», va destacar, referint-se a Johnson, a qui considera «un tipus molt talentós».



Europa «perdrà la seva cultura» En una altra de les aportacionsen l'entrevista amb el diari The Sun, Donald Trump va assegurar que pensa que tant el Regne Unit com la resta de països d'Europa estan «perdent la seva cultura» a causa de la immigració. El president nord-americà va dir que «permetre que la immigració tingui lloc a Europa és una pena» i que és una situació que li dol, ja que ell mateix és «un producte de la Unió Europea, entre Escòcia i Alemanya», referint-se al seu pare d'origen alemany i la seva mare escocesa.

«Crec que el que li ha passat a Europa amb la recent onada d'immigració és una pena», va afirmar. «Crec que va canviar l'estructura d'Europa i, tret que s'actuï ràpid, mai serà el que era i no ho dic de manera positiva», va afegir.

A més, Trump considera que Europa «està perdent la seva cultura».

No obstant les crítiques, el president dels Estats Units va assegurar ahir que «passi el que vaig passar amb el Brexit» li semblarà «bé» sempre que es mantinguin les relacions comercials amb un Regne Unit independent de la Unió Europea, en el marc de l'esperada roda de premsa que va concedir amb motiu de la seva visita al país, acompanyat de la primera ministra, Theresa May.

«Sempre que comercieu amb nosaltres, em semblarà bé el que feu. Recolzem la decisió del poble britànic. No serà fàcil però tenen el nostre suport.» va declarar després de la seva trobada amb la primera ministra en la seva residència d'estiu en Chequers.

El president, a més, va ser qui a més havia especulat amb la possibilitat que «va ser la immigració la que va desencadenar el Brexit», en referència a la sortida de Regne Unit de la UE, va reiterar que «existien molt males lleis sobre immigració». «Mireu als Estats Units: ens està anant molt bé tenint en compte el fet que no tenim lleis d'immigració», va concloure, sobre aquest aspecte.