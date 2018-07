Trump culpa Obama per no actuar contra l'atac cibernètic rus el 2016

El president dels Estats Units, Donald Trump, va aprofitar el matí al seu camp de golf Turnberry, a Escòcia, per comentar la imputació ahir de 12 agents russos per intervenir els servidors de la campanya de la candidata presidencial demòcrata, Hillary Clinton, i del Comitè Nacional del partit, responsabilitzant del succeït a l'administració del seu predecessor, Barack Obama.

«Les històries d'ahir dels 12 russos van tenir lloc durant l'administració d'Obama, no l'administració de Trump. Per què no van fer alguna cosa sobre aquest tema, especialment quan se sabia que el president Obama va ser informat per l'FBI al setembre, abans de les eleccions?», va publicar Trump a Twitter, on va qüestionar que l'FBI no investigués ara els servidors del partit Demòcrata. Trump, en aquest sentit, va tornar a posar sobre la taula l'existència d'un «estat profund», en referència al supòsit contuberni que, al seu judici, existeix entre les agències d'intel·ligència i alguns elements demòcrates per arruïnar el seu mandat.El fiscal especial Robert Mueller va imputar 12 agents russos d'intel·ligència per delictes informàtics relacionats amb la campanya presidencial dels Estats Units en 2016.



Operació des de març de 2016

Els 12 agents, que són membres de la GRU, una agència russa d'intel·ligència, estan acusats de robar noms d'usuari i contrasenyes de voluntaris en la campanya de la demòcrata Hillary Clinton, inclòs el seu president, John Podesta. També van piratejar la xarxa informàtica del Comitè Nacional Demòcrata i del Comitè de Campaña Congresional Demòcrata, en una operació que va començar el març de 2016. Els càrrecs inclouen conspiració per cometre un delicte contra els EUA, robatori d'identitat agreujat i conspiració per blanquejar diners.