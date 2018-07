Cospedal s'alinea amb Casado i diu que pot ser una bona opció per liderar el PP

Després de quedar desbancada pels militants a la pugna per la presidència del PP, María Dolores de Cospedal ha mostrat aquest dilluns el seu suport a la candidatura de Pablo Casado, que ha definit com una «magnífica opció» per liderar el partit. Cospedal ha assistit a l´esmorzar informatiu que Casado ha ofert a Madrid. «La meva presència aquí és perquè crec el PP ha d´oferir als nostres militants i votants un projecte il·lusionant i de futur, un PP fort i unit i amb conviccions ha d´estar preparat per lluitar per Espanya i els espanyols, i Pablo Casado pot ser una magnífica opció», ha dit. Casado ja va rebre també aquest cap de setmana el suport de dos altres precandidats que van quedar eliminats a les primàries: José Manuel García-Margallo i Elio Cabanes. Tots dos van assistir a un acte del candidat a Gandesa. Per contra, el diari El Mundo ha fet públic aquest dilluns una enquesta que apunta que el 60% dels votants del PP donen suport a l´altra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, malgrat que en aquesta segona volta de les primàries no voten ens militants, sinó els 3.184 compromissaris del Congrés Extraordinari, dels quals 2.662 van ser elegits el 5 de juliol a les agrupacions, i 522 son membres «nats», és a dir, membres de la Junta Directiva Nacional. El Congrés del PP tindrà lloc aquest divendres i dissabte 20 i 21 de juliol a Madrid.