L´exministre d'Afers Exteriors i Cooperació Alfonso Dastis serà el pròxim ambaixador d´Espanya a Itàlia, segons ha confirmat aquest dilluns a l'ACN el Ministeri d'Exteriors. Dastis va ser substituït al capdavant del Ministeri el passat 7 de juny passat per Josep Borrell i es trobava "pendent de destinació". Diplomàtic de carrera, Dastis estava "pendent de destí" en el Ministeri d´Afers Estrangers des que va ser substituït al capdavant del departament el 7 de juny passat per Josep Borrell. Diplomàtic de carrera, Dastis havia exercit com a representant permanent d'Espanya a la UE entre el 2011 i 2016 i, posteriorment, al novembre del 2016 va ser nomenat ministre d'Afers Exteriors i Cooperació.

Dastis també ha estat conseller en la missió d´Espanya davant de Nacions Unides i lletrat del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i vocal assessor en la Direcció General de Coordinació Jurídica i Institucional de la Secretaria d´Estat per a la UE. Des del juny del 1996 i fins al setembre del 2000 també va ser vocal assessor al Departament d´Internacional i Seguretat del Gabinet de l'aleshores president del govern espanyol, José María Aznar.