Dimiteix un alt càrrec britànic per assetjar sexualment votants

El secretari d'Estat d'Empresa del Regne Unit, Andrew Griffiths, va presentar la seva dimissió després que el diari Sunday Mirror revelés el contingut de missatges de caràcter sexual que va enviar a dues votants. Griffiths, diputat per Burton (nord-oest d'Anglaterra) i de 2004 a 2006 cap de personal a l'oposició de la primera ministra, Theresa May, va enviar més de 2.000 missatges en tres setmanes a Imogen Treharne, una cambrera de 28 anys, i a una altra dona, va assenyalar el diari.

Treharne va explicar al Sunday Mirror que els missatges, que va rebre a través de Facebook, Instagram, WhatsApp i Snapchat, van començar al mes de juny després que ella pugés un vídeo «picant». «Estic molt sol·licitat, el poder és afrodisíac», afirmava el polític en un dels missatges. La jove va assegurar que va intentar preguntar a Griffiths «pels seus interessos», però que la conversa sempre tornava «al sexe», alhora que va descriure el contingut dels missatges que va rebre com a «miserables» i «repugnants».



«Profundament avergonyit»

Per la seva banda, el secretari d'Estat d'Empresa del Regne Unit va manifestar al diari sentir-se «profundament avergonyit» per allò succeït amb aquestes dues dones. El seu comportament, va dir, ha causat un «patiment incalculable» a la seva dona i a la seva família, als quals ho deu «tot». «No estic intentant disculpar el meu comportament i buscaré l'ajuda d'un professional per assegurar-me que això no torni a passar», va afirmar. Griffiths, de 47 anys i que va ser pare el passat mes d'abril, va demanar disculpes a la primera ministra del Regne Unit, així com a la resta de membres del Govern britànic.