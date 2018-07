Dimiteix el primer ministre d'Haití després de la crisi del preu dels combustibles

El primer ministre d'Haití, Jack Guy Lafontant, va dimitir hores abans d'afrontar una moció de censura després de la decisió del seu Govern de reduir els subsidis als combustibles, una mesura que ha provocat violents disturbis a tot el país que han deixat un mínim de quatre morts. En un discurs davant la Cambra baixa que es va transmetre en directe per televisió, Lafontant va defensar la seva gestió al capdavant de l'Executiu haitià, però va informar que el president haitià, Jovenel Moise, ja havia acceptat la seva dimissió. «Tal com els vaig dir, estic al servei de la república», va afirmar Lafontant. A principis d'aquest mes, el Govern haitià va anunciar que reduiria els subsidis als combustibles com a part d'un acord amb el Fons Monetari Internacional (FMI). La decisió implicava un augment del 38 per cent en els preus de la gasolina i de 47 per cent en els valors del dièsel, el que va desencadenar violentes protestes.