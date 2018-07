El president dels EUA es presentarà a la reelecció

El president nord-americà, Donald Trump, va confirmar en una entrevista la seva intenció de presentar-se a la reelecció a les eleccions de 2020 i va destacar que «no hi ha rival» entre els possibles candidats del Partit Demòcrata. En ser interrogat pel periodista Piers Morgan per si es presentarà, Trump va respondre amb un contundent «bé, n'estic bastant segur». «Sembla que tothom vol que ho faci», va destacar a l'entrevista, publicada per The Mail on Sunday. Quant al seu possible rival, considera que no hi ha ningú al Partit Demòcrata amb capacitat per derrotar-lo. «No veig ningú. Els conec tots i no veig ningú», va reiterar. Pel que fa a la seva entrevista amb la reina Isabel II, Trump va trencar la norma no escrita de no divulgar el contingut de la conversa en confirmar que van parlar del Brexit. «Ho vam fer. Va dir que és un problema molt complex, i té raó. Crec que ningú tenia idea de com de complex que seria. Veurem què passa», va explicar. Sobre la reina, Trump va destacar que «és una dona increïble, molt intel·ligent i bella». «I quan dic que és bella em refereixo que ho és per dins i per fora. Això és una dona bella», va indicar.Per altra banda, el president dels Estats Units es reunirà avui amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, «sense gaires expectatives» a la cimera que mantindran a Hèlsinki, tot i que va assenyalar que d'aquesta reunió «no pot sortir res dolent, i sí, potser, alguna cosa bona». Trump va manifestar que «crec en les reunions» i va dir que les seves anteriors trobades amb el president de la Xina, Xi Jinping, i el líder nord-coreà «han donat resultats molt bons».

«Crec que és una bona reunió. Crec en les reunions. Considero que tenir una reunió amb el president Kim va ser una cosa bona. Crec que haver tingut reunions amb el president de la Xina va ser realment bo», va assenyalar. «Amb Putin no puc dir el que passarà, però puc dir el que demanaré. I veurem si sorgeix alguna cosa», va afegir en relació als temes de la cimera, que començaran per l'obertura d'un nou procés de desnuclearització.