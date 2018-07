Trump : «La UE és enemiga dels EUA pel que ens fan amb el comerç»

El president dels EUA, Donald Trump, va voler abandonar el Regne Unit com va arribar-hi, generant polèmica. Trump va viatjar a Hèlsinki per a la seva reunió amb Vladimir Putin, però abans va concedir una entrevista a la CBS en què va dir que la Unió Europea és «enemiga» dels Estats Units «pel que ens fan amb el comerç», i va afegir que «això no vol dir que siguin dolents». En ser-li preguntar qui és el principal enemic dels Estats Units al món, Trump va respondre: «Bé, crec que tenim molts enemics. Crec que la Unió Europea és un enemic pel que ens fan en el comerç. Ara no pensaria en la Unió Europea, però són un enemic. Rússia és un enemic en certs aspectes. La Xina és un enemic des del punt de vista econòmic, sens dubte són un enemic. Però això no vol dir que siguin dolents. No vol dir res. Significa que són competitius», va matisar Trump.

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va oferir una precipitada resposta als comentaris de Trump negant que la UE sigui «enemiga» dels EUA, i afegint que, de fet, són «els millors amics».

Paral·lelament, la primera ministra britànica, Theresa May, va explicar que Trump li va suggerir que denunciés la Unió Europea com a mesura de pressió per facilitar la sortida del país del bloc comunitari. «Els has de denunciar. Res de negociacions. Denuncia'ls», va confessar May que li va aconsellar Trump, entre rialles, al programa d'Andrew Marr a la cadena BBC.

May, però, també va recordar a l'entrevista de la BBC que Trump va instar el Regne Unit a «no limitar-se a anar-se'n de la UE» i a entaular almenys un contacte amb les autoritats de Brussel·les a l'hora de gestionar la seva sortida.

Per altra banda, la primera ministra britànica a advertir que pot ser que el Brexit no arribi a produir-se a causa dels intents per part de diversos parlamentaris britànics i membres del seu Executiu de menyscabar la sortida del Regne Unit de la Unió Europea en els últims dies. «El meu missatge al país aquest cap de setmana és simple: hem de mantenir els nostres ulls en l'objectiu», va escriure May en una columna publicada al diari Mail on Sunday. «Si no ho fem, ens arrisquem a acabar sense Brexit», va afegir.

Fa uns dies, el ministre per al Brexit, David Davis, amb el ministre d'Afers Exteriors, Boris Johnson, van presentar la seva renúncia en senyal de protesta pels plans de May de mantenir acords de comerç amb la Unió Europea, part d'un procés de divorci amb el bloc «tou» que culminarà el proper mes de març.



Postura dura

La primera ministra també va revelar que el Regne Unit adoptarà una postura dura en la seva propera ronda de negociacions amb la Unió Europea. «Algunes persones es pregunten si el nostre pla per al Brexit és només un punt de partida des del qual tornarem», va afirmar la mandatària. «Deixin-me ser clara. El nostre acord per al Brexit no és una llarga llista de desitjosen què els negociadors trien. És un pla complet amb un conjunt de resultats que no són negociables», va concloure.