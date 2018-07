Corea del Nord amnistiarà presos per celebrar el 70è aniversari de la seva creació

Corea del Nord va anunciar que concedirà amnistia a un nombre desconegut de presos amb motiu del 70è aniversari de la creació de l'Estat nord-coreà que se celebra el proper mes de setembre. D'acord amb el decret de l'Assemblea Suprema del Poble, l'amnistia començarà a concedir-se des del proper 1 d'agost i el Govern nord-coreà haurà de prendre mesures per garantir la rehabilitació segura dels expresos.

L'última vegada que Corea del Nord va concedir amnistia als seus presos va ser l'any 2015, amb motiu del 70è aniversari del Partit dels Treballadors de Corea, i abans, en els anys 2012 i 2005 en relació amb diverses dates solemnes. Amb aquesta amnistia les autoritats de Corea del Nord busquen reforçar la unitat de la societat i demostrar amor del líder nord-coreà Kim Jong-un cap la seva població en el marc de l'acostament als Estats Units.

Per la seva banda, l'Alta Representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, Federica Mogherini, va advertir que la UE no aixecarà les sancions contra Corea del Nord fins que no es completi la desnuclearització. Es tracta d'una mesura de pressió que també van utilitzar en el cas de l'Iran. «Es van aixecar les sancions una vegada que l'acord va ser aplicat», va recordar.