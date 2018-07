Una errada a la pàgina web de Movistar permet accedir a dades dels seus clients

Telefónica ha estat denunciada per l´errada a la seva pàgina web.

Facua-Consumidores en Acción va denunciar «un forat de seguretat» a la pàgina web de Movistar que va permetre accedir a les dades de facturació dels seus clients, amb els seus noms, domicilis, adreces de correu electrònic i numeracions, així com el desglossament de les seves trucades. Segons l'Organització de Consumidors, es tracta de «la major bretxa de seguretat a la història de les telecomunicacions a Espanya».

Per la seva banda, un portaveu de Telefónica va assenyalar que la situació va ser resolta i que «de les anàlisis efectuades, fins al moment no s'ha detectat cap accés fraudulent». «Una vegada detectada una comunicació que parlava de problemes amb dades de clients en una empresa de l'Ibex 35, la companyia es va activar per fer tot tipus de comprovacions», va asenyalar l'empresa en un comunicat.

«Després de confirmar-se que l'assumpte afectava Movistar, es va detectar una vulnerabilitat que permetia accedir a través d'un web de la companyia a dades de la factura de clients aleatoris. Es van prendre immediatament les mesures corresponents i la vulnerabilitat va quedar resolta», establia la nota. Van afegir que «aquest fet ja ha estat posat en coneixement de totes les autoritats competents i s'ha iniciat una anàlisi per determinar el que ha passat».

Facua va presentar una denúncia contra Telefónica de España i Telefónica Móviles davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual va sol·licitar l'obertura d'un expedient sancionador contra la multinacional espanyola. Va explicar que va comunicar l'existència de l'errada de seguretat diumenge a la tarda i durant la matinada la companyia va eliminar funcionalitats del seu web per a evitar que les dades dels seus clients continuessin exposades, de manera que ahir ja no era possible accedir a la versió en línia de les factures emeses des d'agost de 2017.

El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, va admetre que desconeixen si aquesta errada porta produint-se «mesos o anys» ni quants usuaris han pogut accedir a informació d'altres clients.