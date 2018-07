Una jove mata el seu xicot al pis dels seus pares a Astúries

Una jove veïna de Siero ha estat detinguda per la Policia Nacional acusada d'acabar amb la vida de la seva parella. Pel que sembla i segons les primeres investigacions la noia hauria matat el seu xicot al pis que la jove comparteix amb els seus pares, situat al número 6 del carrer Riu Sella a Lugones, durant la matinada d'aquest dimarts.

El domicili familiar en què ha tingut lloc el crim es troba actualment ocupat per la Brigada Científica dels agents de la Policia Nacional que investiguen els fets. Els funcionaris busquen proves que puguin certificar què ha passat. Les primeres informacions apunten que la jove hauria apunyalat en repetides ocasions la seva víctima fins a acabar amb la seva vida. Trobar el ganivet amb el qual s'ha comès el crim s'ha convertit, per tant, en el principal objectiu dels investigadors.

La mateixa homicida va entrar a l'habitació dels seus pares de matinada confessant el crim. «He matat el Michel», ha dit la noia commocionada pels fets. Els progenitors van avisar el servei d'emergències. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat sanitaris d'emergències mèdiques. Els facultatius no han pogut fer més que confirmar la mort del jove.

Ha estat un assassinat ràpid. Almenys això sembla per les proves trobades per la Policia Nacional en el lloc dels fets. El cadàver de l'home assassinat per la seva nòvia en un domicili del carrer Riu Sella de Lugones presentava un tall profund al coll. A l'habitació en la qual la jove ha acabat amb la vida de la seva parella no hi havia signes evidents que s'hagués produït una baralla pel que, en principi, tot apunta a un atac sorprenent ja que el ferit no va oposar resistència.