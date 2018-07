Un jutge ordena a Trump que deixi de deportar famílies reunificades

Un jutge nord-americà va ordenar a l'Administració del president Donald Trump que temporalment deixi de deportar famílies que han estat reunificades després de la seva separació a la frontera amb Mèxic com a conseqüència de la política de «tolerància zero». Després una petició de la Unió Americana de Llibertats civils (ACLU) per evitar «deportacions en massa», el jutge Dana Sabraw va instar el Govern a no expulsar del país cap d'aquestes famílies durant la propera setmana.

El grup de drets civils, que va presentar la demanda que va portar el jutge a ordenar la reunificació familiar al juny, assegura que hi ha «persistents» rumors que indiquen que el Govern dóna fins i tot unes «poques hores» als pares perquè decideixin si tornen als seus països d'origen o inicien un llarg procés judicial. Per això, consideren oportú, i Sabraw els ha donat la raó, que és poc temps per prendre una decisió «extremadament complexa».

El magistrat va donar al Govern fins al proper dia 23 per respondre a les qüestions plantejades per ACLU i va decidir que fins llavors no han de deportar cap indocumentat que hagi estat separat dels seus fills a la frontera. ACLU assenyala en la seva petició que la decisió és ara més complicada després que el Departament de Justícia anunciés l'11 de juny passat que «no seran elegibles per a l'asil» els immigrants víctimes de violència domèstica o de bandes, motius freqüentment al·legats pels ciutadans de països centreamericans.