Marc Gasol participa en un tràgic rescat al Mediterrani

El pivot dels Memphis Grizzlies Marc Gasol ha participat en el tràgic rescat que ha portat a terme Open Arms a aigües del Mediterrani en el qual s'han recuperat els cadàvers d'una dona i un nen. L'ONG espanyola també ha aconseguit salvar una nàufraga la barcassa de la qual havia estat destruïda dos dies abans per la guàrdia costanera líbia. Al costat d'aquesta dona, que ha estat surant al mar agafada a una taula de fusta, Open Arms ha rescatat dos cadàvers. Un d'aquests cossos és d'un nen, segons ha apuntat Gerard Canals a la Cadena SER.

Des de l'Astral, una de les embarcacions de Proactiva Open Arms té desplegades al Mediterrani, el pivot catala, que va jugar a l'Akasvayu Girona, ha concedit una entrevista al diari El País en què ha afirmat que la situació que es viu és "inhumana". "Aquest matí, cap a dos quarts de set, hem vist una embarcació semi submergida. Hem anat cap allà i un socorrista, Javier Filgueira, ha estat el primer que s'ha llançat a l'aigua. L'aigua estava plena de gasolina i amb la sal és molt corrosiva. En principi semblava que no hi havia ningú amb vida. Però quan ens hem acostat una mica més hem vist que hi havia una dona. Estava agafada només amb un braç a un tros de fusta que havia de ser de mig metre, no més. Hi havia una altra dona i un nen morts", ha afirmat