May accepta totes les peticions dels diputats partidaris d'un Brexit «dur»

La primera ministra britànica, Theresa May, va acceptar totes les esmenes plantejades pels diputats favorables a un Brexit «dur» contra el seu Llibre Blanc, el document que recull la proposta britànica per a la negociació de la sortida de la Unió Europea. L'esmena més rellevant és la que veta que la Hisenda britànica recapti impostos en nom de la UE, quelcom que suposa donar un gir de 180 graus al Llibre Blanc.

La mateixa May va assegurar que està «contenta d'escoltar les preocupacions dels col·legues» en resposta a les acusacions d'haver fet marxa enrere en la seva postura llançades per l'oposició. La qüestió es va debatre en una acalorada sessió a la Cambra dels Comuns. El diputat del Partit Laborista Gareth Thomas va denunciar que «els Brextremistes ara manen» i va advertir que Brussel·les s'ha adonat d'això «de la mateixa forma que tots nosaltres».

«Hem donat un altre pas més cap a la catàstrofe d'un Brexit sense acord que ens volen imposar per la conjunció de la paràlisi del Govern i la confusió parlamentària», va afegir. Així, va defensar la necessitat d'un nou referèndum sobre l'acord per al Brexit com a «l'única sortida per a aquest punt mort».

Un portaveu del número 10 de Downing Street va confirmar l'acceptació de les esmenes amb l'argument que totes elles són compatibles amb el Llibre Blanc. El canvi de rumb de May satisfà els més acèrrims partidaris del Brexit, però ha provocat la indignació dels diputats conservadors favorables a la permanència del Regne Unit a la UE i genera encara més inestabilitat.

Un dels més destacats defensors conservadors de la continuïtat del Regne Unit a la UE, Ken Clarke, va denunciar el «ridícul» canvi de postura de May en només uns dies que suposa l'acceptació d'aquestes esmenes impulsades «per un petit grapat de persones». «Estava disposat a defensar una política pactada pel govern, però una setmana després em trobo que accepten un canvi immediat de política», va afegir.