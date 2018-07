Moren almenys deu persones més a mans de la policia a Nicaragua

L'Associació Nicaragüenca Per als Drets Humans (Anpdh) va assegurar que almenys 10 persones van perdre la vida a mans d'agents de Policia i paramilitars a favor del Govern del president de Nicaragua, Daniel Ortega, en una nova jornada de protestes contra la seva gestió marcades per la violència. Álvaro Leiva, secretari de l'Anpdh, va explicar que les víctimes van perdre la vida en una sèrie d'atacs portats a terme per forces governamentals a la comunitat de Monimbó i la ciutat de Masaya, que estaven sota setge des de primera hora del diumenge.

«És molt important denunciar que el vessament de sang que s'està donant al barri Monimbó i a la ciutat de Masaya està sent reforçat encara per 22 camionetes de forces combinades que estan a la zona», va explicar Leiva, tot advertint que aquesta mesura podria augmentar la tensió a la zona.

Més de tres mesos d'enfrontaments entre partidaris d'Ortega i manifestants que demanen la seva dimissió han causat més de 300 morts, segons grups de drets humans, i han portat el país centreamericà a la seva crisi política més gran des del triomf de la revolució sandinista fa quatre dècades.

Dissabte passat, bisbes catòlics van negociar l'alliberament de dotzenes d'estudiants nicaragüencs que van haver de passar una angoixant nit dins d'una església a Managua sota setge de grups armats progovernamentals, durant el qual va perdre la vida almenys un jove i diversos més van resultar ferits.