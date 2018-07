Nova polèmica de Trump en donar més credibilitat a Putin que als seus serveis secrets

La defensa que va fer el president nord-americà, Donald Trump, durant la roda de premsa amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, de la postura russa negant qualsevol ingerència a les eleccions presidencials de 2016 va desencadenar una tempesta política als Estats Units amb crítiques de pesos pesats republicans, fins i tot dels considerats propers a Trump.

El president nord-americà va afirmar en la roda de premsa posterior a la reunió mantinguda amb Putin que no veu «cap raó» per creure que hi va haver ingerència. «El president Putin m'ha dit que no ha estat Rússia i jo no veig cap raó perquè ho hagi estat», va apuntar.

Per al senador John McCain, president de la Comissió de Serveis Armats del Senat, la cimera d'Hèlsinki ha estat «un error tràgic». «El president Trump no només no va dir la veritat d'un adversari, sinó que quan es dirigia al món en nom dels Estats Units, el nostre president no va defensar tot el que ens fa el que som: una república de persones lliures dedicada a la causa de la llibertat dins i fora del país». Va afegir que va ser «una de les intervencions més desgraciades d'un president nord-americà que puc recordar».

El president de la Comissió d'Afers Exteriors del Senat, el republicà Bob Corker, va assegurar que la posició de Trump fa quedar els Estats Units com un «titella». «Tenia l'oportunitat de defensar les nostres agències d'intel·ligències, que treballen per a ell. És decebedor i trist que les hagi equiparat al que diu Putin», va argumentar. «No sé per què el president segueix negant el que va passar», en referència a la ingerència russa a les eleccions. «No crec que aquest sigui un bon moment per al nostre país», va postil·lar.

El president de la Cambra de Representants i portaveu republicà a la Cambra, Paul Ryan, va destacar que «no hi ha equivalència moral entre els Estats Units i Rússia». «No hi ha dubte que Rússia va intervenir a les nostres eleccions ni dels seus continus intents de soscavar la democràcia aquí i a tot el món».

En comprovar l'enorme polèmiva que havien generat les seves paraules, Trump va fer una rectificació a través de Twitter. «Com he dit avui i moltes vegades abans, tinc una gran confiança en la meva gent d'intel·ligència. No obstant això, també reconec que per a construir un futur millor no podem centrar-nos exclusivament en el passat. Som les potències nuclears més grans del món. Hem de tenir una bona relació!», va escriure.

En tot cas, els presidents dels Estats Units i Rússia van aconseguir restaurar la «confiança» fins a «un nivell acceptable» després de passar per la «pitjor» fase de les relacions bilaterals. Trump i Putin van celebrar la seva primera cimera bilateral al palau presidencial de Hèlsinki, a on van acudir amb posat seriós per a ser rebuts d'un en un pel cap d'Estat finlandès, Sauli Niinistö.



Dues hores i mitja

El cara a cara, en què només van participar els dos líders i els seus intèrprets, va durar més de dues hores i mitja, tot i que estava previst que durés uns 90 minuts. A continuació, van presidir un dinar de treball en el qual van participar els seus equips i que es va allargar durant dues hores.

«Les negociacions amb Trump han tingut lloc en una atmosfera oberta i constructiva. Crec que han estat útils», va explicar Putin. El president rus va esmentar com a principal resultat d'aquesta cimera que han aconseguit restaurar la «confiança» bilateral fins portar-la a «un nivell acceptable». En concret, fins «al nivell anterior d'interacció en tots els assumptes d'interès mutu», va assenyalar Putin.