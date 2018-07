Pastor presidirà la mesa del congrés extraordinari del PP

L'actual presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, serà la presidenta de la mesa del congrés extraordinari del PP que elegirà aquest cap de setmana el successor de Mariano Rajoy. Un total de 3.082 compromissaris hauran de votar Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado. El president del comitè organitzador del XIX congrés nacional del PP, Luis de Grandes, ha proposat que l'exministra Pastor presideixi la taula del conclave, que se celebrarà a Madrid els dies 20 i 21 de juliol.

La secretària general del PP i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va mostrar el seu suport a Casado assegurant que el PP ha d'oferir un «projecte il·lusionant i un projecte de futur» als espanyols i l'exvicesecretari de Comunicació del PP pot ser una «magnífica opció».

Per part seva, l'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría espera que, després de l'advertència del partit, vídeos com el que desqualifica el seu projecte no es tornin a repetir. No va voler valorar la decisió del partit de no investigar-ne l'autoria.