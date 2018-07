El president electe de Mèxic cobrarà un 40% menys que el seu predecessor

El president electe de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, va anunciar que el seu salari com a cap d'Estat serà només de 108.000 pesos al mes, equivalents a uns 5.000 euros, en un intent de donar exemple d'austeritat el país. El mandatari va assenyalar que l'actual president mexicà, Enrique Peña Nieto, cobra més de 270.000 pesos mensuals, més del doble del que obtindrà ell. «I jo rebré 108.000 pesos mensuals, el 40 per cent del que rep actualment el president Peña. Jo decideixo guanyar menys de la meitat, complint amb el meu compromís», va explicar. La decisió forma part d'un pla per estalviar fons pressupostaris anunciat ja durant la seva campanya electoral. El programa implica una reducció en els salaris dels funcionaris i la fi de la majoria dels seus privilegis. Així, cap funcionari públic podrà cobrar més que ell, limitant així els salaris de l'Administració en un 60 per cent.