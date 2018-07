Sánchez dona a les autonomies 2.500 milions més per gastar

El Govern rebaixarà dues dècimes l'objectiu de dèficit de les comunitats autònomes de cara al proper any, que passarà del 0,1% del PIB previst al 0,3%. Aquesta rebaixa es tradueix en un increment de prop de 2.500 milions per gastar en serveis socials. Aquesta mesura serà anunciada pel president de l'Executiu, Pedro Sánchez, durant la seva compareixença d'avui al Ple del Congrés per explicar el seu programa de govern, un mes i mig després d'arribar a la Presidència.

L'anunci arriba després que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, assegurés la setmana passada que el nou camí d'estabilitat pressupostària acordat amb Brussel·les preveu un dèficit de l'1,8% per al 2019, per sobre de l'1,3% estimat anteriorment.