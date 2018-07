Sánchez presentarà un projecte de llei per «prohibir futures amnisties fiscals»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimarts que el seu govern presentarà un projecte de llei per "prohibir futures lleis d´amnistia fiscal", i ha carregat durament contra la que va aprovar el govern de Mariano Rajoy el 2012. Em canvi, Sánchez ha afirmat que "desafortunadament" el seu govern no publicarà la llista de persones que es van acollir a l´anterior amnistia malgrat que s'hi havia compromès. Sánchez ha adduït que el Tribunal Constitucional va fer "impossible revisar els casos que es van acollir a l´amnistia i la publicació dels noms que s´hi van acollir". "No podem modificar un passat ja sentenciat", ha dit. A més de la prohibició de futures amnisties fiscals, el nou projecte de llei també permetrà publicar la llista de morosos i actualitzarà la llista de paradisos fiscals. Sánchez també ha anunciat al Congrés l´actualització de l´Impost de Societats per a les grans empreses per situar-lo al 15%, la retirada "en breu" de les restes de Franco del Valle de los Caídos i la possibilitat que les CCAA incorrin en un dèficit del 0,3% al 2019, dues dècimes més del que estava estipulat.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en una compareixença al Congrés a petició pròpia que ha obert assegurant que Espanya és "un Estat de dret" amb una descentralització "superior al de molts països de tall federal", però on "cal posar el rellotge de la política a l´hora de la societat".



Exhumació de les restes de Franco "en breu"

Per aquest motiu ha afirmat que després de 40 anys de "democràcia constitucional" cal eliminar els "monuments que enalteixin una dictadura". Ha insistit que el seu govern "procedirà a l´exhumació de les restes del director Franco del Valle de los Caídos", i ho farà "en breu" per tancar "ferides" i perquè la democràcia tingui "símbols que uneixin la ciutadania, no que la separin". Amb tot, no ha dit que serà aquest mes de juliol, com s´havia compromès.



Acollida als refugiats

Sánchez també ha recordat l´episodi del vaixell Aquarius i ha assegurat que l´Estat va defensar al Consell Europeu una política migratòria europea solidària amb el continent africà i decidida a crear un sistema comú d´asil, a més de compromesa a preservar la lliure circulació de persones "que està posada en qüestió per l´ultradreta europea".



Reivindica la política del "diàleg"

També ha reivindicat la via de la política del "diàleg i l´acord", perquè "malgrat que el temps és limitat hi ha molt a fer en molts àmbits" i cal "restablir relacions institucionals que s´han perdut en els últims anys". Ha assegurat que la "normalitat institucional" és una "magnífica notícia" i ha destacat la tasca dels funcionaris que "governi qui governi són l´armadura d´aquest país".



Quatre eixos de govern

El president espanyol ha destacat també el que ha definit com "l´agenda del canvi" formada per quatre eixos que conformaran la seva acció de govern. Passen per consolidar el creixement de l´economia, reforçar la cohesió social, donar resposta al que ha anomenat la "crisi catalana", i la participació de l´Estat a la construcció europea.

En el primer eix, s´ha compromès a "conjugar" el sanejament de les administracions públiques amb les polítiques de benestar, tot i que ha insistit que l´Estat ha de sortir el 2019 del procediment de dèficit excessiu. Un objectiu "coherent amb l´evolució econòmica del país" i amb "les necessitats socials".



Dues dècimes més de dèficit per a les CCAA

En aquest marc ha anunciat que l´executiu espanyol dolarà dues dècimes més de dèficit a les Comunitats Autònomes al 2019, de manera que l´objectiu del 2019 se situarà al 0,3%. La mesura s´aprovarà a un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que tindrà lloc el 19 de juliol i s´aprovarà al Consell de Ministres del dia 20 de juliol.



"Justícia fiscal"

Sánchez també ha anunciat que el seu govern "no elevarà els impostos dels ciutadans" però "sí que exigirà un major esforç fiscal als grans conglomerats empresarials", que tindrà en compte especialment el pagament d´impostos de les grans companyes tecnològiques i que passarà per "redissenyar l´Impost de Societats" perquè "s´apropi al tipus nominal i en cap cas sigui inferior al 15%". També ha anunciat una fiscalitat mediambiental que posarà en marxa un nou impost "vinculat al sector financer" que "complementi les contribucions a la Seguretat Social", i mesures de lluita contra el frau fiscal.



Pla director contra l´explotació laboral

Sánchez també s´ha compromès a un augment dels salaris mitjançant l´acord ja signat amb els agents socials per a l´augment el sou mínim, i també ha anunciat que aprovarà un pla director "contra l´explotació laboral" aquest mateix mes de juliol per "eradicar la desregulació de les condicions de treball" i lluitar contra el frau a la contractació. Segons Sánchez, persegueix entre altres el fenomen dels "falsos autònoms", el frau laboral i l´economia submergida.



Pla de xoc per a l´ocupació juvenil

El president espanyol també ha anunciat un pla de xoc per crear ocupació juvenil on es revisaran els contractes de pràctiques no laborals i "s´eliminarà les pràctiques extracurriculars". També ha apuntat que el seu executiu preveu integrar en un catàleg únic cursos, mòduls i cicles de la Formació Professional, regular la FP dual i elaboar un mapa sobre l´ajustament de l´oferta i la demanda de la Formació Professional a les CCAA.



Pròrroga obligatòria de cinc anys als lloguers

Sánchez ha fet referència també a la problemàtica de l´habitatge on ha apuntat que elevarà la pròrroga forçosa dels contractes d´arrendament, que passarà de tres a cinc anys, limitarà les fiances addicionals i ajustarà la definició de lloguer de temporada per excloure de la llei d´arrendaments urbans l´habitatge turístic. A més, el seu executiu vol crear 20.000 habitatges públics en 4 anys destinats "de manera indefinida al lloguer".



"Nou Pacte de Toledo"

El president espanyol també ha proposat a la cambra una racionalització de la despesa social, garantir la suficiència de les pensions, reequilibrar la bretxa entre homes i dones i millorar la protecció dels col·lectius més vulnerables. Respecte a les pensions ha insistit en la seva voluntat d´actualitzar-les d´acord al cost de la vida i ha demanat al Congrés que doni suport a la mesura. "El compromís del govern és construir un nou Pacte de Toledo".



Recuperarà el conveni especial per als cuidadors de dependents

Sánchez ha insistit que el seu govern farà efectiva la recuperació de la sanitat universal i ha apuntat que treballarà de la mà de les comunitats autònomes per a un sistema de salut eficient que "garanteixi la igualtat visquin on visquin". També ha apuntat que el seu govern plantejarà a la cambra recuperar el finançament del Sistema de Dependència i avançar cap al finançament acordat amb les CCAA, a més de "recuperar el conveni especial a la Seguretat Social per als cuidadors no professionals".



L´assignatura de religió no computarà a la nota mitjana

En matèria educativa, Sánchez s´ha compromès a derogar alguns aspectes de la LOMCE, com eliminar el caràcter acadèmic de l´assignatura de religió i crear una nova assignatura de valors cívics i ètics de la ciutadania, en la línia del que ja va anunciar la ministra d´Educació, Isabel Celaá. En aquest marc, ha afirmat que el seu govern recuperarà els nivells d´inversió e educació i posarà en marxa una política de beques perquè "ni el cognom ni el codi postal marqui la vida d´un nen" i que beneficiarà especialment els menors nivells de renda.



Promoció de "totes les llengües"

Sánchez s´ha compromès a "defensar i difondre totes les llengües cooficials" de l´Estat tan bon punt l´Instituto Cervantes obri la seva nova seu. En aquest marc també ha apuntat que rescatarà el pla d´acció cultural exterior abandonat des del 2011, millorarà el finançament del cinema i crearà un grup de treball per a una nova llei de mecenatge, a més de reforçar l´estatut de l´artista "per protegir els creadors".



Nova llei de l´esport

També ha apuntat que es crearà una nova llei de l´esport amb la mirada posada especialment a l´esport femení.



El fiasco de la renovació de RTVE

Sánchez també ha "lamentat" que aquest dilluns no prosperés la renovació de RTVE per l´error en dos vots dels grups que donen suport al seu executiu, i ha demanat a la cambra que doni suport ara a la convalidació de decret creat pel seu executiu per evitar la "manipulació" de RTVE.



La "crisi a Catalunya"

Sánchez també ha reivindicat el "diàleg" com a eina per afrontar la situació a Catalunya i ha afirmat que el seu govern vol parlar de manera "franca i directa" amb la Generalitat. "Sóc conscient que recuperar la normalitat institucional no serà la meta, sinó la sortida de la crisi institucional i política a Catalunya" però no serà una cursa "fàcil i ràpida" sinó que "exigirà sentit d´estat i generositat per part de tots". Per aquest motiu ha demanat al Congrés que "no abordi la qüestió en base al que estem disposats a renunciar, sinó el que estem disposats a acordar". Ha apuntat a les bilaterals com a eina per "desbloquejar" la situació. Segons Sánchez, Catalunya "és el desafiament més important que té Espanya com a societat". Per això ha estès la mà a tots els grups "per construir un nou pacte territorial".