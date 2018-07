Troben morts un matrimoni i les seves dues filles a Tenerife

Quatre persones d'una mateixa família, un matrimoni i les seves dues filles menors, van aparèixer mortes a la casa familiar de la Cruz de los Martillos del municipi de La Orotava, al nord de Tenerife. La Guàrdia Civil va trobar una nota manuscrita a l'habitatge, segons va explicar l'alcalde de l'esmentada localitat de Tenerife, Francisco Linares, i l'home, un brigada de l'Exèrcit de 43 anys, penjat amb una corda.

Els cossos sense vida de la dona, de 32 anys, i de les dues nenes, de tres i sis anys, van ser trobats en una altra habitació de l'habitatge. L'alcalde del municipi en el qual van aparèixer els cossos va assenyalar que es desconeix qui va escriure la nota i que no es pot avançar cap hipòtesi. Linares va afirmar que es tractava d'una família «normal», sense denúncies prèvies per violència de gènere, i que havien estat diumenge en una festa al costat dels seus fills.

El primer edil va assenyalar que pel que sembla no hi ha senyals de trets i va destacar que s'estava a l'espera que la jutgessa procedís a l'aixecament dels cadàvers. Tot i que totes les hipòtesis es mantenen obertes, s'especula amb la possibilitat que el pare hagués matat la dona i les dues filles i posteriorment s'hagués tret la vida, segons informava ahir La Opinión de Tenerife. En tot cas, els agents segueixen treballant a l'habitatge per a buscar més indicis sobre el que va succeir.

Els cossos van ser localitzats cap a dos quarts d'una del migdia, segons va explicar als periodistes el regidor Narciso Pérez, que va comentar que hi ha «molta consternació» entre familiars i veïns del municipi tenerifenc i que no hi havia denúncies prèvies entre les parts.