Acusen la guàrdia costanera líbia de deixar morir una dona i un nadó al mar

El director de Proactiva Open Arms va assegurar que l'ONG va trobar al Mediterrani central, a 80 milles de la costa de Líbia, els cadàvers d'una dona i un nadó, així com una dona encara amb vida en una embarcació «destruïda» i «abandonada per la guàrdia costanera líbia després d'emportar-se la resta d'ocupants». Segons van confirmar fonts de l'organització, els tripulants del vaixell de l'ONG van traslladar a port els cossos trobats el mar per donar-los un «tracte digne». En un vídeo difós per aquesta organització al seu compte de Twitter, Camps va denunciar l'«omissió de socors» a aigües internacionals del vaixell mercant Triades, que, segons va alertar, «va abandonar en plena nit» una embarcació en perill, així com la dels «anomenats» guardacostes libis.

«No han gestionat aquesta situació d'emergència i han arribat dos dies tard, amb les seves dues nits, i a més han abandonat dues dones i un nen d'una embarcació que ells mateixos han destruït», va assegurar el director de Proactiva Open Arms, tot afegint que aquesta és la «conseqüència directa» de contractar «milícies armades» en lloc de deixar treballar les ONG.

«Aquesta és la conseqüència de contractar milícies armades per fer creure a la resta d'Europa que Líbia és un Estat, un país molt segur, que té una guàrdia costanera molt capaç si se'n fes càrrec», va denunciar Camps amb sarcasme. Va acusar el Govern italià de «legitimar» i posar al capdavant de les tasques de rescat de migrants i refugiats al Mediterrani central membres de l'èxercit libi.

La denúncia d'Open Arms es va produir només unes hores després que el ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, carregués de nou contra les organitzacions humanitàries que operen en el rescat de migrants al Mediterrani, a les quals va advertir que els ports italians estaran tancats per a elles. «Dos vaixells de l'ONG espanyola han tornat al Mediterrani tot esperant carregar éssers humans. Que s'estalviïn diners i temps, els ports italians els veuran en postal», va escriure el líder de la Lliga Nord i vicepresident del Govern italià. El ministre d'Interior italià va assegurar que les acusacions de l'ONG espanyola eren «mentides» i «insults» que «confirmen que estem fent el correcte». «Reduir les sortides i desembarcaments significa reduir els morts, i reduir els guanys de qui especula amb la immigració clandestina», va escriure Salvini.

Dilluns el líder de la Lliga va exigir a la Unió Europea (UE) que els ports de Líbia fossin considerats segurs i es permetés el desembarcament en ells dels migrants rescatats al Mediterrani, una sol·licitud que va ser rebutjada per la UE i pel president del Parlament Europeu, Antonio Tajani.