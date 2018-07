Atenció sanitària sense empadronament

El text del decret llei per recuperar la sanitat universal que el ministeri que dirigeix Carmen Montón ha enviat a les autonomies no només desvincula la sanitat pública de la necessitat de ser el titular d'una targeta de la Seguretat Social (quelcom que a Espanya només es pot aconseguir amb contracte de treball), sinó que tampoc posa com a requisit l'empadronament. D'aquesta forma, el Govern aposta per una atenció sanitària per als immigrants des del primer minut, sense necessitat d'empadronament i amb els medicaments subvencionats. Les autonomies hauran d'establir quina documentació s'exigeix.

A l'abril de 2012, un decret llei del Govern de Mariano Rajoy va deixar sense assistència sanitària als migrants en situació irregular. A més, la llei d'estrangeria estableix un període de «permís temporal» de fins a 90 dies per als immigrants, en els quals molts drets no els corresponen. Aquest temps es fixava amb la idea de distingir entre viatgers i aquells que pensaven instal·lar-se a Espanya. L'esborrany del decret llei canvia de dalt a baix les regles de joc: aquest període es podrà reduir o eliminar si les comunitats així ho decideixen, de manera que la recuperada sanitat universal se'ls podrà aplicar des del primer moment.