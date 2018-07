Detenen una dona per matar la seva parella a punyalades

Una jove de 29 anys va ser detinguda de matinada a Lugones (Astúries) per la mort per arma blanca de la seva parella, un home de 56 anys amb el qual havia mantingut prèviament una discussió motivada per la gelosia. «Estava al llit i, quan em vaig aixecar, estava fet», va assenyalar la mare de l'homicida.

A més, va admetre que després del crim la filla va entrar a la seva habitació i li va explicar que havia apunyalat la seva parella. El succés va tenir lloc cap a dos quarts de tres de la matinada al pis dels pares de la noia. Fins al lloc del crim es va desplaçar personal sanitari del 112 Astúries i agents de la Policia Nacional que, després d'inspeccionar l'habitatge, van procedir a la detenció de la noia, Ana María HC.

La jove, que va ser conduïda a dependències judicials a l'espera que avui passi a disposició judicial, tenia antecedents policials per la crema de contenidors. Durant el matí, agents de la Policia Científica es van desplaçar a l'habitatge i els seus voltants per buscar proves i l'arma del crim. El cadàver va ser traslladat a l'Institut de Medicina Forense.