Forta ofensiva del president de Nicaragua contra els bastions rebels

El règim del president Daniel Ortega continua la seva brutal repressió a Nicaragua, desoint les veus tant de l'Església Catòlica com de la comunitat internacional, que clamen per una solució negociada al conflicte que viu el país centreamericà. En les darreres hores, les seves unitats policials i paramilitars han llançat una gran ofensiva contra la ciutat de Monimbó, de majoria indígena. «Hi ha molts ferits entre la població, però la policia i els paramilitars no han pogut entrar a Morimbó, estan sent rebutjats amb pedres i morters», va assegurar un activista local.

El mateix va succeir a l'adjacent ciutat de Masaya, considerada el bastió rebel per excel·lència. Situada a només 27 quilòmetres de Managua, en ella són milers els ciutadans que segueixen ferms en la seva determinació d'aconseguir que les seves protestes provoquin la caiguda del règim que regeix els destins de Nicaragua des de fa més de dos lustres.

Integrants del Movimient 19 de Abril Masaya van denunciar que un fort contingent de «forces combinades» governamentals va establir un setge al voltant de la ciutat per impedir qualsevol tipus d'ajuda a la població. Les fotos i àudios que els habitants de Masaya van compartir durant la jornada mostraven els trets de la policia per obrir-se pas i destrossar les barricades amb maquinària pesant.

Per part seva, l'Alta Representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, Federica Mogherini, ha enviat una carta al ministre d'Exteriors de Nicaragua, Denis Moncada, en què li exigeix la fi de «la violència, la repressió i les detencions arbitràries» i confirma la disposició de la Unió Europea a acompanyar i donar suport al procés de diàleg nacional.

Paral·lelament, l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans va fer una crida al cessament de la violència, alhora que va instar el Govern d'Ortega a fer «passos concrets» per aconseguir «una solució pacífica».