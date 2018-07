El Govern anuncia una reforma legal per prohibir futures amnisties fiscals

El president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar que no podrà publicar els noms dels que es van beneficiar de l'amnistia fiscal de l'any 2012 perquè el Tribunal Constitucional es va pronunciar sobre la seva irretroactivitat, i va anunciar una reforma legal per «prohibir futures amnisties fiscals». En la seva intervenció al Ple del Congrés per presentar els seus plans de Govern, Sánchez va defensar que l'amnistia fiscal va ser «un fracàs moral i també des del punt de vista recaptatori», i va recordar que el Grup Parlamentari Socialista la va recórrer davant el Tribunal Constitucional.

Va afegir que el Constitucional va emetre una «sentència duríssima» sobre l'anterior Administració, però també es va pronunciar expressament sobre la irretroactivitat de l'amnistia fiscal. La sentència, de 2017, va declarar inconstitucional l'amnistia, però sense efectes retroactius sobre les regularitzacions.

«Desgraciadament no és possible revisar els casos que es van acollir a aquesta amnistia fiscal», va admetre, segons l'article 9.3 de la Constitució, que és el que «garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes i la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals». «Malauradament no podem modificar un passat ja sentenciat, ja m'agradaria, creguin-me, però podem evitar que es produeixin noves amnisties fiscals», va argumentar.

Per això, va anunciar un avantprojecte de llei de lluita contra el frau fiscal per perseguir els grans defraudadors, incloure els responsables solidaris en els casos d'evasió, actualitzar la llista de paradisos fiscals i prohibir futures amnisties fiscals. «Un Estat del benestar de primera requereix un sistema fiscal de primera i no de tercera», va concloure.

Paral·lelament, el president del Govern va anunciar que pretén «redissenyar» l'Impost de Societats per tal que el tipus efectiu de les grans empreses s'acosti al tipus nominal i fixar una tributació real mínima del 15% per als grans conglomerats empresarials. «Això es diu justícia social i és el que aprovarà i pel que apostarà el nou Govern», va assegurar Sánchez.

El cap de l'Executiu va destacar que aquesta revisió no implicarà, en tot cas, pujades d'impostos per a les petites i mitjanes empreses, ni tampoc per als autònoms, la tributació dels quals també va dir que modificarà per tal que facturin en funció dels seus ingressos.

Així mateix, Sánchez va confirmar que el nou sistema fiscal «tindrà en compte l'impacte de les grans companyies tecnològiques que no paguen impost» i inclourà «figures tributàries» per «desincentivar pràctiques que perjudiquin el medi ambient» i un impost finalista al sector financer per pagar les pensions.

Així, va assegurar que aquesta «figura impositiva finalista» estarà «vinculada al sector financer» i servirà per complementar les cotitzacions, com a via d'ingressos a la Seguretat Social, i contribuirà «a sostenir el sistema públic de pensions».