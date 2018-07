L'Audiència de Navarra manté en llibertat «la Manada» mentre esperen sentència ferma

L'Audiència de Navarra ha decidit mantenir en llibertat els cinc membres de 'la Manada' condemnats a nou anys de presó per abús sexual a una noia als Sanfermines del 2016. El tribunal ha desestimat els recursos de súplica interposats per les acusacions contra la seva decisió del passat 21 de juny que va permetre l'excarceració sota fiança de 6.000 euros dels cinc condemnats el 26 d'abril a 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual amb prevalença per una violació perpetrada el 7 de juliol de 2016 a Pamplona.

Aquesta resolució, igual que la del 21 de juny, compta amb el vot particular del president de la Secció Segona de l'Audiència, que advoca per la pròrroga de la presó provisional sense fiança fins a la meitat de la pena imposada, és a dir, 4 anys i 6 mesos de presó.

Entre altres mesures cautelars, a més del dipòsit de l'esmentada fiança, el tribunal va imposar als condemnats l'obligació de comparèixer els dilluns, dimecres i divendres al jutjat de guàrdia de la seva localitat de residència, la prohibició d'accedir a la Comunitat de Madrid -lloc de residència de la denunciant-, la prohibició de comunicació amb la víctima per qualsevol mitjà o procediment, la retirada del passaport i la prohibició d'obtenir-lo en el futur, la prohibició de sortir del territori espanyol sense autorització judicial, la designació d'un domicili on puguin ser trobats, així com un telèfon de contacte, amb l'advertència expressa que en el cas de no ser localitzats en aquests domicilis immediatament s'expedirà la corresponent ordre de recerca i captura.

La Secció Segona de l'Audiència de Navarra encara no s'ha pronunciat sobre el suposat incompliment d'un dels condemnats, que va intentar renovar el passaport.