L'hotel de la massacre de Las Vegas demanda les més de mil víctimes

La companyia propietària de l'hotel de la massacre ocorreguda a Las Vegas l'octubre passat va interposar una demanda contra més de mil víctimes del succés per rebutjar la seva responsabilitat en matèria de seguretat. MGM Resorts International ha presentat denúncies federals contra més de mil persones que van ser víctimes dels fets, en els quals 58 persones van ser assassinades i centenars van resultar ferides després que l'autor de l'atac, Stephen Paddock, obrís foc en meitat d'un concert, va assegurar al seu web l'advocat Robert Eglet. L'empresa argumenta que va prendre les mesures de seguretat requerides i que, per tant, no pot ser responsable de qualsevol mort, lesió o altres danys causats per la massacre, raó per la qual va reclamar que qualsevol petició en aquest sentit sigui rebutjada.

Segons la cadena d'hotels, l'espai complia amb els estàndards establerts pel Departament de Seguretat Nacional perquè estigués protegit davant de reclamacions de responsabilitat en aquesta matèria segons una norma de 2002. Eglet, advocat d'un gran nombre de les víctimes, va criticar la decisió de l'empresa d'interposar la demanda en un tribunal federal, en considerar que s'hauria d'haver registrat en l'àmbit estatal.