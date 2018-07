Sáenz de Santamaría i Casado es reuneixen sense aconseguir la unitat

L'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría i l'exvicesecretari de Comunicació del PP Pablo Casado, candidats a presidir el Partit Popular, van mantenir una reunió a la seu de la formació sense arribar a acap acord per unir les seves candidatures. Fonts del partit van explicar que el to d'aquesta reunió va ser «cordial» i que la trobada estava prevista des de fa dies.

En l'última setmana, Sáenz de Santamaría ha apel·lat a la necessitat d'arribar al congrés del cap de setmana amb una llista d'unitat i integració, una oferta que fins ara ha rebutjat Casado, que creu que les normes del propi congrés estableixen una segona volta i que hi ha pràcticament un empat tècnic entre els dos candidats a presidir el partit.

L'exvicepresidenta del Govern va assegurar que espera que Casado pugui «valorar» el que li va exposar durant la reunió, si bé va admetre que «ara per ara» l'exvicesecretari de Comunicació rebutja una llista d'unitat abans del congrés. «En aquest moment no li ha semblat oportú que treballem en això», va dir Sáenz de Santamaría, que va assegurar que ella està «disposada» a seure per aconseguir la integració «fins a l'últim moment». El XIX Congrés extraordinari del PP per elegir el successor de Mariano Rajoy se celebra divendres i dissabte a Madrid.

Per part seva, Casado va assegurar que Mariano Rajoy està mantenint una «neutralitat impecable» en el procés d'elecció del nou president del partit, sense «tutelar» la seva successió, tal com va prometre en el seu moment. Per això, va demanar que «ningú instrumentalitzi el seu nom per intentar decantar» l'elecció del president del partit.