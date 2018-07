Trump fa marxa enrere i accepta la ingerència russa en els comicis de 2016

El president dels Estats Units, Donald Trump, va reiterar que confia «totalment» en les agències d'Intel·ligència del país i en les seves conclusions sobre la ingerència russa a les eleccions de 2016, enmig de la polèmica per les seves declaracions durant la roda de premsa conjunta de dilluns al costat del seu homòleg rus, Vladímir Putin. «Estic d'acord amb la conclusió de la nostra comunitat d'Intel·ligència sobre l'existència d'una ingerència», va assenyalar, tot i que va afegir que altres països podrien estar també involucrats.

Així mateix, va defensar la seva cimera amb Putin i va manifestar que va ser un èxit tot i les nombroses crítiques que ha rebut a nivell intern per part de polítics demòcrates i republicans. Trump va explicar que va parlar amb Putin sobre el programa nuclear nord-coreà i una reducció de la quantitat d'armes nuclears a nivell mundial, així com sobre la situació al Pròxim Orient, Síria i l'Iran.

Hores abans de les paraules del mandatari, el president del Comitè de Relacions Exteriors del Senat, Bob Corker, va revelar que el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, testificarà la setmana que ve davant el Congrés sobre Rússia.

Per part seva, l'expresident nord-americà Barack Obama va fer un discurs des de Johannesburg amb motiu del centenari del naixement del difunt mandatari sud-africà Nelson Mandela en què va aprofitar per carregar contra el seu successor en el càrrec, Donald Trump, encara que no de forma directa, sinó criticant «la política de l'home fort». «La política de la por, de l'animadversió i de les trinxeres ha començat a sorgir i està en desenvolupament fins a un punt que hauria estat inimaginable fa uns anys», va dir davant d'un auditori de 15.000 persones totalment entregat. «No sóc alarmista, simplement constato els fets. Mireu al voltant, la política de l'home fort va en ascens buscant soscavar cada institució».