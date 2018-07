Albiol revela que dona suport a Casado com a candidat a presidir el PP

El líder del PP Català, Xavier García Albiol, ha deixat enrere la neutralitat que havia mantingut fins ara a les primàries i el congrés del Partit Popular i ha revelat que dona suport a Pablo Casado com a candidat a presidir el partit.



En un missatge a Twitter, Albiol ha fet així públic el seu posicionament just abans del congrés que els populars celebraran entre demà i dissabte, per elegir al relleu de Mariano Rajoy al capdavant del partit.





Gané las dos últimas elecciones en Badalona. Desde hace un año soy Pte. del PPC y me siento muy orgulloso de haberme roto la cara en Cataluña por el gobierno y el PP junto a miles de compañeros en la situación más compleja para España.En esta nueva etapa mi apoyo a @pablocasado_ — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 19 de julio de 2018

D'aquesta manera, els dos principals dirigents del PPC que fins ara havien mantingut la seva neutralitat en aquest procés, Xavier García Albiol (president) i Santi Rodríguez (secretari general) han reconegut avui públicament que donen suport a Casado, qui en la primera volta de les primàries populars va ser el candidat més votat a Catalunya, molt per davant de María Dolores de Cospedal i Soraya Sáenz de Santamaría.També a través de Twitter, Rodríguez ha recordat que, com a secretari general del PPC, ha mantingut fins ara una posició de "neutralitat" preparant el Congrés del PP. "Amb la feina feta, ja puc dir que dipositaré la meva confiança en Pablo Casado per a rellançar el nostre projecte polític", ha anunciat.Casado suma d'aquesta manera el suport d'alguns dels dirigents de més pes dels populars catalans, com Albiol i Rodríguez, a més de la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP i diputada al Parlament, Andrea Levy; el portaveu parlamentari i líder provincial del PP a Tarragona, Alejandro Fernández; o la líder de Noves Generacions a Catalunya, Irene Pardo, entre d'altres.De la seva banda, la candidata Soraya Sáenz de Santamaría ha comptat amb el principal suport de l'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo; mentre que Cospedal, qui no va superar la primera volta de les primàries, va comptar amb el suport de l'exministra Dolors Montserrat i l'expresidenta del PPC Alícia Sánchez-Camacho.