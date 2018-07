Confirmen que la dona i les nenes de La Orotava van ser assassinades

L'informe preliminar de l'autòpsia realitzada a l'Institut de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife ha revelat que la dona trobada morta dilluns passat en un habitatge situat al municipi de La Orotava va perdre la vida en ser estrangulada, mentre que les seves dues filles, de 3 i 5 anys, van morir per asfíxia per sufocació, segons fonts oficials del Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC). Aquesta autòpsia preliminar també ha determinat que el marit de la dona i pare de les nenes, de 45 anys, va morir penjat. Així mateix, l'informe revela que les morts es van produir dissabte, si bé els cossos no van ser trobats fins dilluns al matí.

Fonts del Superior de Justícia van assenyalar que l'informe final de l'autòpsia es coneixerà d'aquí a un mes i mig. Així mateix, van afegir que encara falta l'anàlisi toxicològica, la del laboratori, per descartar o confirmar la presència de sedants a les víctimes. Si bé tot apunta que es tracta d'un nou cas de violència de gènere, la Delegació del Govern a Canàries va informar que el cas queda en fase d'investigació.

A través d'un comunicat, la Delegació del Govern va explicar que, seguint el protocol establert per a aquests casos, «cal avançar en les proves que determinin les causes de les morts, esperar resultats finals d'informes tècnics, així com en els resultats facilitats pels agents implicats en la investigació».

Els cossos sense vida van ser localitzats a l'habitatge familiar. En aquests moments s'està investigant si el marit de la dona i pare de les nenes va ser el presumpte autor de les seves morts, si bé el Govern de Canàries ja ha condemnat els assassinats.