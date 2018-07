Espanya torna a registrar un màxim històric d'envelliment

Espanya ha tornat a registrar un màxim històric d'envelliment, que el 2017 va arribar al 120 per cent: es comptabilitzen 120 majors de 64 anys per cada 100 menors de 16, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta xifra suposa un creixement de dos punts percentuals respecte a l'any passat, quan l'índex d'envelliment es va situar en un 118 per cent.

Les autonomies més envellides són Astúries (214%) i Galícia (195%), mentre que Ceuta, Melilla, Múrcia, Andalusia i Balears són les úniques que presenten una major proporció de joves. La Fundació Adecco, que ha realitzat una anàlisi de les dades d'aquest informe, va advertir que la tendència d'envelliment sembla «imparable».