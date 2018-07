Els Franco amenacen de denunciar el Govern per «profanar tombes»

La família Franco va negar que hagi arribat a cap tipus d'acord amb el Govern per exhumar les restes de Francisco Franco, que reposen des de 1975 a la Cripta del Valle de los Caídos. De fet, els set nets del dictador van signar una acta per amenaçar l'Executiu de denunciar-lo per «profanació de tombes» si intenta dur a terme l'exhumació. Dimarts, Pedro Sánchez es va comprometre al Congrés a exhumar les restes del dictador «en un molt breu espai de temps». I ho va fer, com van explicar fonts del Govern, perquè creuen que ja hi ha acord amb la família.

L'acta dels nets va ser remesa al prior benedictí del Valle de los Caídos, que l'ha mostrat als representants del Govern, que també van intentar contactar amb la família Franco. Pel que sembla, no es va arribar a produir cap reunió amb la família perquè aquests els van comunicar que no canviarien de posició. Com va avançar el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, és possible que no es pugui dur a terme l'exhumació al juliol. Fonts del Govern no descarten que es realitzi finalment a l'agost, quan tots els detalls pendents estiguin tancats.

Sánchez va confirmar dimarts a la seva compareixença davant del ple del Congrés que «la decisió del Govern és ferma». Gairebé a l'inici de la seva intervenció, va emfatitzar que «un país que mira al futur ha d'estar en pau amb el seu passat» i que, amb el bagatge de 40 anys de democràcia, Espanya ha de fer-ho «amb serenitat, naturalitat i moderació».

Sánchez va destacar que ell ja pertany a una generació que va créixer en democràcia, per assegurar tot seguit que «cap democràcia pot permetre monuments que enalteixin una dictadura, la nostra, tampoc». De fet, el cap de l'Executiu va destacar que «les ferides» del franquisme ja porten «massa temps obertes» i que ara «ja ha arribat el moment de tancar-les» perquè la democràcia espanyola ha de tenir «símbols que uneixin» els seus ciutadans i «no que els separin».

El president del Govern va detallar que l'exhumació de les restes del dictador depèn només «de donar uns últims retocs a l'instrument que ho farà possible». Ningú del Govern explica en què consisteixen aquests «retocs finals», però el principal problema ja no és la família, que no s'oposa.

Per part seva, el vicepresident de la Comunitat de Madrid, conseller de Presidència i portaveu de l'Executiu autonòmic, Pedro Rollán, va assegurar en ser preguntat sobre l'exhumació de les restes de Franco que el seu partit prefereix centrar-se «en els problemes dels vius».

«Nosaltres preferim centrar-nos en els problemes dels vius, que interessen més als madrilenys», va assenyalar Rollán.

«Crec que, francament, el nou president del Govern, Pedro Sánchez, té uns suports parlamentaris molt escassos i qualsevol qüestió que hagi de passar pel Congrés dels Diputats està condemnada al fracàs més estrepitós, per aquesta raó s'està centrant en assumptes de fa 43 anys», va afirmar.