Juana Rivas: «No vaig entregar els nens perquè fugia de maltractaments»

Juana Rivas va declarar davant el Jutjat penal 1 de Granada que va fugir al maig de 2016 amb els seus dos fills de l'illa de Carloforte (Itàlia) perquè «no volia viure més sota les tortures» de la seva exparella i que, ja a Espanya, no li va entregar els nens, malgrat conèixer les resolucions judicials que l'obligaven a fer-ho, perquè estaven «escapant de maltractaments» i volia protegir-los. La Fiscalia va demanar per a ella cinc anys de presó per dos delictes de sostracció de menors.