L'estat d'emergència a Turquia, substituït per una dura llei antiterrorista

L'estat d'emergència a Turquia, declarat fa gairebé dos anys després de l'intent colpista del juliol de 2016, ha arribat al seu final després que el Parlament hagi decidit no prorrogar-lo i que el Govern presentés un nou esborrany per ampliar el marc de les lleis antiterroristes al país. L'estat d'emergència va ser declarat el 20 de juliol de 2016, quatre dies després del fallit motí -que es va saldar amb 240 morts-, i des de llavors ha estat prorrogat en set ocasions per períodes de tres mesos. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ja va avançar, després de guanyar les eleccions presidencials i parlamentàries del passat 24 de juny amb gran facilitat i que es materialitzés el pas d'un sistema parlamentari a un de presidencialista que pràcticament li concedeix poders absoluts, que Turquia estava preparada per retirar l'estat d'emergència, quelcom que va succeir ahir.