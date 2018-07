Magaluf: Alcohol i drogues en el cor del 'balconing'

Sis casos mortals aquest any. Des de fa un temps, les Illes Balears, i Mallorca sobretot, han estat portada de molts mitjans pels accidents mortals de joves que es precipiten des de balcons amb un final tràgic. En el 95% dels casos els turistes havien ingerit una gran quantitat d'alcohol i, en el 30%, també es van trobar altres substàncies. Només durant el 2018, s'han registrat sis morts, quatre d'elles a Magaluf, al municipi de Calvià (Mallorca).

En el que va d'any, a Mallorca s'han registrat sis morts i onze persones han resultat ferides greus per 'balconing'. Quatre dels casos mortals han passat en Magaluf, i tres d'ells als apartaments residencials Eden Rock. Fonts turístiques asseguren que en aquest establiment mai havien succeït aquest tipus de casos fins a l'abril passat, quan una jove escocesa de 19 anys va caure des d'una altura de sis pisos.

El pare de l'última víctima mortal, un britànic de 18 anys, es va presentar ahir en el complex per comprendre com va passar. "És un insult al meu fill que després de cinc dies ningú hagi vingut aquí per prendre les mesures de seguretat necessàries", lamenta el pare. A més, el progenitor ha exigit als touroperadors, hotelers i tots els sectors involucrats que treballin per acabar amb aquests casos.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Calvià ha fet un requeriment urgent als propietaris del Eden Rock perquè "adoptin decisions que millorin la seguretat" i evitar actes com els quen han succeït. Un treballador de l'establiment, que es va mostrar molest davant les preguntes, va assegurar que pròximament "vindrà un arquitecte per fer el que hagi de fer". "S'instal·laran tanques als apartaments", apunta una font hotelera.

Comerciants i residents lamenten el model turístic que hi ha a Mallorca avui dia, "porto 35 anys aquí i els joves turistes que vénen deixen molt a desitjar", lamenta la propietària d'un comerç del carrer Torrenova. Un resident de la zona explica que "amb el tot inclòs els hotelers inciten a beure i s'arriba a les situacions que es repeteixen cada dia". Fonts turístiques expliquen que en reunions amb les autoritats de Calvià, l'alcalde ha expressat el seu desig d'"eliminar aquesta oferta dels allotjaments", una mesura a la qual es volen sumar els responsables d'hotels, però "a curt termini és molt difícil eliminar-ho".

Ara com ara, l'Ajuntament del municipi ha començat a multar a joves per fer 'balconing' amb sancions que poden arribar als 1.500 euros. A més, també es multarà la ingesta d'alcohol en via pública amb un màxim de 500 euros. Així i tot, sembla que les mesures no sorgeixen efecte en els turistes, ja que un visitant suec compte, entre riures, que ahir de matinada "els de l'habitació d'a dalt van saltar a una altra balconada i després van tornar al seu". Mentre ho explicava, tres joves britànics se li van apropar per oferir-li droga, i el turista la va consumir per via nasal en ple carrer a les dotze del migdia.

"Els touroperadors estan venent Magaluf com una zona en la qual val tot", lamenten els residents, encara que fonts hoteleres expliquen que s'estan fent inversions importants per millorar les infraestructures, que provoca una pujada de tarifes i "una baixada de turistes que vénen a emborratxar-se". Agents dels cossos de seguretat han afirmat que, encara que s'han registrat més casos de 'balconing' que altres anys, "s'ha notat un canvi de conducta, sobretot per la millora del producte".

Per la seva banda, el col·lectiu dels taxistes ha mostrat el seu descontentament amb el model actual de Magaluf. Ells van demanar una petita unitat policial "d'un o dos policies" que es dediquessin especialment a aquest servei de transport, ja que, expliquen, en ocasions se senten indefensos en llocs com a Punta Balena, on durant la matinada "els turistes t'envolten, sacsen el cotxe o t'obren el maleter, entre moltes altres coses". Així i tot, "vam seguir esperant una resposta de l'Ajuntament a les nostres peticions". Ara com ara, l'única cosa clara és que en el cor del 'balconing' falta molt camí per recórrer.