Nou vídeo a la campanya de les primàries del PP, en aquest cas contra Casado

Un altre vídeo de campanya retrata la trajectòria del candidat a presidir el PP Pablo Casado des de l'any 2005, en què va arribar a la presidència de Nuevas Generaciones de Madrid. A més, destaca com el van acollir en els seus inicis Esperanza Aguirre i José María Aznar, i critica decisions i actuacions d'alguns dels seus actuals suports de campanya, com María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá o Javier Maroto.

El vídeo, de poc més de dos minuts i un altre cop amb la sintonia de la coneguda sèrie de televisió Cuéntame, comença recordant que Casado es va iniciar en la política el 2005 en convertir-se en president de NNGG de Madrid, després va ser diputat autonòmic a l'Assemblea Madrilenya (2007 i 2009), cap de gabinet d'Aznar (2009-2011), diputat per Àvila (2011) i finalment sotssecretari de Comunicació des del mes de juny del 2015.

Per part seva, el president de la Xunta i del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, contactarà fins demà amb els presidents de les quatre províncies gallegues per conèixer l'opinió de la «majoria» dels compromissaris gallecs, però va evitar aclarir si ell donarà a conèixer abans del Congrés a qui donarà suport personalment.

Paral·lelament, l'expresident del Govern José María Aznar va assegurar que no és compromissari «i com que tampoc he tingut l'honor de ser-hi convidat» no assistirà al congrés del PP de demà i dissabte en el qual s'elegirà el màxim dirigent de la formació i substitut de Mariano Rajoy.