Rebutgen els recursos contra la llibertat dels membres de La Manada

La secció segona de l'Audiència de Navarra ha desestimat els recursos interposats pel Ministeri Fiscal, l'acusació particular, que representa la víctima, i les acusacions populars -Govern de Navarra i Ajuntament de Pamplona- contra la interlocutòria del 21 de juny en la qual es decretava la llibertat provisional dels cinc membres de La Manada, condemnats a 9 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb prevalença a una jove el 7 de juliol de 2016 a Pamplona.

La Sala estableix que la decisió coneguda a la sentència del 21 de juny és «ferma» i contra aquesta no es pot interposar cap recurs. Aquest acte torna a comptar amb el vot particular del president de la Sala, que mostra la seva «discrepància» respecte que la presó provisional pugui ser eludida mitjançant fiança i advoca per la pròrroga de la presó provisional sense fiança fins a la meitat de la pena imposada, és a dir, 4 anys i 6 mesos de presó. Pel que fa a la situació del guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, que va acudir a una oficina del DNI a Sevilla per intentar obtenir el passaport, la Sala indica que serà objecte de la deguda resolució en un acte independent.

En la resolució del 21 de juny, la Sala, amb majoria de dos magistrats a un, va decretar la llibertat provisional dels membres de La Manada basant-se en el fet que no apreciaven risc de fuga dels condemnats en haver-se reduït «notablement» a la sentència les penes que sol·licitaven les acusacions i en no apreciar tampoc risc de reiteració delictiva.

Per part seva, l'advocat Agustín Martínez, que exerceix la defensa de quatre dels cinc membres de La Manada, es va mostrar satisfet per la decisió de l'Audiència de Navarra. Martínez va assenyalar que aquesta decisió suposa «un cert cop» per als arguments del Ministeri Públic i les acusacions, «desacreditant de manera sorprenent» les al·legacions.