Brussel·les demana accelerar els preparatius per a un Brexit sense acord

La Comissió Europea ha demanat als estats membres i al sector privat que «accelerin els preparatius» per a un escenari en el qual les negociacions del Brexit es tanquin sense acord entre la UE i el Regne Unit, alhora que ha destacat que aquesta preparació ha de ser «a tots els nivells i per a tots els supòsits». «Tot i que la UE està treballant sense descans per arribar a un acord que garanteixi una retirada ordenada, no hi ha dubte que la retirada del Regne Unit causarà pertorbacions hi hagi acord o no», adverteix el text presentat per l'Executiu comunitari.

En aquest sentit, Brussel·les recorda que, tant si es tanca un acord com si no, es produiran canvis en el futur que afectaran «tots els nivells de la UE», de manera que la preparació per al Brexit «no és únicament responsabilitat de les institucions» europees, sinó que es tracta d'un «esforç conjunt» dels governs nacionals i regionals, així com de tots els «operadors econòmics i altres agents del sector privat».



Múltiples escenaris

«Els interessats han d'intensificar ara els seus preparatius per a tots els escenaris i assumir la responsabilitat que correspongui a la seva situació específica», assegura el text publicat per la Comissió, que va destinar fa nou mesos un equip dedicat específicament a les tasques preparatòries.

Brussel·les ha adoptat propostes legislatives destinades a garantir que les normes de la UE segueixin funcionant «sense pertorbacions» al territori comunitari després de la retirada del Regne Unit, i ha publicat fins al moment més de 60 comunicacions per informar ciutadans i empreses de les conseqüències d'un escenari sense acord, que afectarà tots els sectors econòmics.

A partir del 29 de març de 2019 el Regne Unit deixarà de ser un Estat membre de la UE per convertir-se en un tercer país. Si Brussel·les i Londres aconsegueixen tancar i ratificar l'acord de sortida per a aquesta data, entrarà en vigor un període transitori de gairebé dos anys -fins al desembre de 2020- durant el qual la legislació comunitària seguiria aplicant-se al Regne Unit, tot i que aquest país perdria la seva veu al Consell Europeu.

Per altra banda, el Fons Monetari Internacional (FMI) ha estimat que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea tindrà un impacte en el bloc comunitari de fins a l'1,5% del Prpducte Interior Brut (PIB), depenent de en quins termes es produeixi la sortida britànica, segons es desprèn d'un informe. «No hi haurà guanyadors en el Brexit», consideren els tècnics de l'FMI.