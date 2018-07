La Comissió Europea porta Hongria als tribunals per la legislació sobre asil

La Comissió Europea ha decidit dur Hongria davant el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) per considerar que la seva legislació sobre asil i retorn de migrants incompleix les normes comunitàries, alhora que ha amenaçat d'obrir expedient a Budapest per la coneguda com a «llei Soros», que penalitzarà l'ajuda als migrants i refugiats al país. Així, Brussel·les estima que la legislació hongaresa sobre procediments d'asil no compleix amb la normativa europea en «permetre únicament la presentació de sol·licituds d'asil a zones de trànsit on l'accés només es garanteix a un nombre limitat de persones» i després d'un «llarg període d'espera». Hongria no respecta, segons considera la Comissió Europea, el temps màxim que un migrant pot ser privat de llibertat en un centre de trànsit, que està fixat en quatre mesos segons estableix la legislació comunitària.