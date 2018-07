Detenen l'home que va fugir després de ferir un guàrdia civil

Agents de la Guàrdia Civil van detenir de matinada Luciano José Simón Gómez, l'home que es va atrinxerar a casa seva a la localitat de Turieno (Cantàbria) i va disparar contra agents de la Guàrdia Civil. L'home, de 58 anys i qualificat d'«extremadament perillós», va aconseguir fugir a primera hora de dimecres quan el Grup d'Acció Ràpida (GAR) de la Guàrdia Civil estava preparat per entrar a la casa amb la finalitat de reduir-lo. Prèviament, va ferir un agent de l'institut armat en un peu.

Després d'un dia fugit, Luciano, conegut com el «Rambo de Cantàbria», va ser arrestat cap a la una de la matinada als voltants de l'habitatge on dimarts es va atrinxerar després d'amenaçar amb una arma blanca el seu germà.

L'home, que compta amb antecedents per tràfic de drogues, lesions, atemptat a un agent de l'autoritat i robatori amb violència, va ser arrestat per agents que romanien ocults als voltants de l'habitatge. Així, el «parany» traçat per la Guàrdia Civil va permetre la seva captura quan intentava tornar a casa seva confiat que l'operatiu de cerca estava desplegat per les muntanyes de Camaleño.