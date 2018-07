Un detingut a València després d'atrinxerar-se i amenaçar amb matar la seva dona i el seu fill

La Guàrdia Civil ha aconseguit aturar, sense ferits, a un home de 38 anys que va estar atrinxerat durant set hores la nit d'aquest dijous al seu pis de la Pobla de Farnals (València), temps durant el qual va amenaçar amb matar els nombrosos agents que van participar en el dispositiu per neutralitzar-lo i, sobretot, la seva dona i el seu fill de 10 anys, als quals va mantenir tancats i terroritzats durant la tensa espera. Hores abans, l'home, que pateix un trastorn bipolar, havia visitat al seu psiquiatre, qui li havia mantingut la medicació tot i que no va considerar necessària cap intervenció més.

Els fets van començar a desenvolupar-se poc després de les 22:30 hores d'aquest dijous, quan l'home va començar a posar-se molt violent al seu domicili, en el qual va tancar la seva dona, de 39 anys, i al seu fill. De seguida va començar a treure el cap pel balcó i a amenaçar i cridar, el que va alertar els veïns.

Diverses trucades a Emergències van activar l'actuació de la Guàrdia Civil de Massamagrell, el lloc més proper, i de la Policia Local de la Pobla de Farnals. Els dos cossos van enviar diverses patrulles al lloc. De seguida van demanar la presència d'un negociador i de més efectius. El sospitós, sobre el qual no consta que hi hagués cap ànim d'imitació de l'actitud de l'home detingut aquesta setmana a Cantàbria després atrinxerar-se i tirotejar a la Guàrdia Civil, va amenaçar una i altra vegada als agents apostats davant de casa, als que fins i tot anunciar que dispararia amb un revòlver del calibre 38 que, finalment, ni tan sols tenia, i amb un arpó de pesca submarina que va ser intervingut una vegada resolt el succés.

A més, va amenaçar de matar la seva dona i al seu fill, que van haver de rebre assistència mèdica i psicològica un cop alliberats. Tots dos van resultar il·lesos, ja que l'home no va arribar a exercir violència física sobre cap d'ells.

Passada la mitjanit, i en veure que cap dels recursos del negociador feien efecte, els responsables de la Guàrdia Civil van optar per demanar la presència del grup d'assalt d'elit del Cos, la Unitat Especial d'Intervenció (UEI), que es va desplaçar des de Madrid donada la complexitat per accedir a l'habitatge amb la suficient rapidesa com perquè l'home no li donés temps a lesionar la seva dona i el nen.

La UEI va arribar cap a les quatre de la matinada. A aquestes hores, el carrer de les Escoles de la Pobla de Farnals portava hores tallada i l'àrea perimetrada i assegurada per agents del Grup de Reserva i Seguretat (GRS3) amb seu a València.

Després d'estudiar la zona i l'interior del bloc d'habitatges, els veïns no van ser desallotjats però sí confinats, els especialistes de la UEI van decidir emprendre l'assalt mitjançant l'ús d'una tirolina desplegada des d'un edifici pròxim sobre el qual l'atrinxerat no tenia visió. En tot just un parell de minuts, els agents van accedir a l'habitatge i van detenir l'home, que no va oferir resistència, de manera que, per fortuna, l'incident es va saldar sense ferits.

Segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV, l'home no tenia antecedents fins ara i no hi ha constància d'episodis de maltractaments cap a la dona o el nen, tot i que la Guàrdia Civil manté oberta la investigació per disposar de tots els detalls abans de posar-lo a disposició del jutjat de guàrdia de Massamagrell.